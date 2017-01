Forventer DAB-sjokk og ville tilstander

Dette er timeplanen for stengingen av FM-signalene i 2017, som er en del av overgangen til DAB-radio:

8. februar fjernes de riksdekkende radiokanalene fra FM-nettet i Midt-Norge. Slukking av FM-nettet i Nordland onsdag 11. januar skapte telefonstorm til NRK. Digitalradio Norge har gjort beregninger på at det er cirka åtte millioner FM-radioer i Norge, inkludert bilradioer, vanlige radioer og lommeradioer.

- Blir vilt

- Den dagen det går over til DAB forventer vi at det blir ville tilstander i butikken her. Vi kommer til å sette på alt vi har av folk som har kompetanse på lyd, sier Martin Risvik som er butikksjef hos Expert på Lade.

Fra desember - i forbindelse med julegavekjøp - har han opplevd en dobling på salg av radio.

Kan tilpasse den gamle radioen

- Det er en oppsving på 50-70 prosent på salg av DAB. For oss handler det om å ha nok radio-apparat på lager. Vi ser også en oppsving på at folk vil ha hjelp med adapter for å få sin gamle radio til å fungere som DAB. De aller fleste radio-apparater kan gjøres om til DAB. Kundene kan ta med seg den gamle radioen sin, så skal de få hjelp, sier Risvik.

Han anslår at et adapter vil koster fra omlag 700 kroner og oppover.

Opplever sinne

- Kan folk kjøpe DAB-radio og være sikker på at det ikke kommer noe nytt om kort tid?

- Vi opplever at noen er sinte for at de må kjøpe ny radio eller oppgradere den gamle. Har du en DAB-radio nå, må du oppgradere til DAB+ for å få inn alle kanalene. Vi har ikke solgt mange, men dersom folk føler seg lurt, skal vi hjelpe dem så godt vi kan.

- Folk har ikke tatt det inn over seg

- Jeg tror ikke folk helt har tatt det inn over seg ennå. Pågangen øker og det er heftige tider med tilpasning eller bytte av bilradioer. Jeg tror det blir meget hektisk her i februar, sier Jan Erik Elverum som er salgssjef hos Bilradiospesialisten i Trondheim.

De trodde de var godt forberedt og hadde dobbelt så mye DAB-radio og adaptere på lager for å møte rushet.

- Men vi har opplevd en tidobling. Det ble langt verre enn jeg trodde, sier Elverum.

Ventelister

Han er selvfølgelig storfornøyd med flere kunder, men synes det er kjedelig at de må sette folk på venteliste.

- Med full bemanning klarer vi å ta unna 150 biler i uka. Da jobber vi fra tidlig til sent på dagen. Skal du ha hjelp med å få inn DAB-radio i bilen bør du ta kontakt med en gang. Venter du til det blir stille i radioen, blir det nok en stund å vente, sier Elverum.

I utgangspunktet har du tre valg for å få DAB+ i bilen:

1|. Bytte ut den radioen du har.

2. Sette inn skjult adapter som gjør at du kan bruke den radioeb du allerede har og betjene den med knappene på radio/ratt.

3. Sette inn synlig adapter som gjør at du kan bruke din gamle radio, men den må betjenes via adapteret.

Å bytte ut den gamle radioen vil anslagsvis koste fra 3000 kroner og oppover litt avhengig av bilmerke. Et adapter kan du få fra rundt 300 kroner og oppover.

Kutter radiolytting

Ved kjøpesenteret Lade Arena møtte vi to venninner som ikke har det helt store forholdet til DAB.

- Vi hører på radio i bilen og av og til hjemme. DAB har vi hørt om, men har ingen planer om å kjøpe det. Da lar vi heller være å høre på radio, sier de to venninnene Maria Vang og Line Johnsen.

- Vet dere at det går an å gjøre den gamle radioen om til DAB ved hjelp av et adapter?

- Nei, det vet vi lite om.

En DAB+radio kan ta imot både DAB- og DAB+signaler, men en DAB-radio tar ikke imot DAB+signaler. Spiller ikke radioen din av NRKs kanaler fra og med 8. februar, betyr det at du har en DAB-radio.

Bli kvitt den gamle radioen

Om du likevel velger å bytte ut din gamle radio med en ny DAB-radio er det viktig at du får levert inn den gamle radioen på riktig måte, slik at apparatet blir gjenvunnet til nye råvarer som kan bli til nye produkter, forklarer Sylvelin Aadland, prosjektleder for sortere.no , i LOOP.

– Du kan gratis levere disse radioene til alle forhandlere som selger tilsvarende. Alle som selger radioer må også ta imot de gamle radioene for å levere dem til gjenvinning. Alternativt kan du gå inn på Sortere.no og finne din nærmeste gjenvinningsstasjon, som kan ta imot alle typer avfall, sier hun til ABC Nyheter .