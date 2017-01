Arrangerte minnestund for sin drepte venn på Ler

Saken oppdateres.

Utenfor boligen, hvor den 38 år gamle mannen ble funnet drept onsdag i forrige uke, samlet det seg en gruppe venner av ham søndag ettermiddag. Samlingen på Ler i Melhus var avtalt på en lukket side på Facebook, som er opprettet til minne om den avdøde mannen, får Adresseavisen opplyst.

- Det var mellom 30-40 personer som kom. Politiet bisto med trafikksikkerheten slik at vi fikk være i fred. Det ble tent lys, lagt ned blomster og sunget en nydelig sang, forteller en av personene som var til stede.

Anken trolig behandlet tirsdag

Boligen som den drepte leide, er fortsatt sperret av politiet, og minnestunden skjedde utenfor politiets sperring. Det var Trønderbladet som omtalte minnestunden først.

Politiadvokat Jørgen Aunet opplyser mandag formiddag at etterforskningen av drapet pågår for fullt med blant annet vitneavhør. Det har ikke kommet flere siktelser i saken.

I pressemeldingen fra politiet i Trøndelag opplyses det i tillegg at rundspørringen i nabolaget på Ler avsluttes i dag. Det skal også gjennomføres ytterligere sporsikring på åstedet.

Lørdag ble den drapssiktede 26-åringen i saken varetektsfengslet i to uker av Sør-Trøndelag tingrett. Han anket kjennelsen på stedet, men denne anken blir trolig ikke ferdigbehandlet av Frostating lagmannsrett før på tirsdag.

Nekter straffskyld

Det var onsdag klokken 12.58 at politiet fikk melding om at en livløs person var funnet i en bolig ved Ler i Melhus . En 38-åring ble deretter erklært død på stedet. Onsdag ettermiddag innkalte lensmannen i Melhus til pressekonferanse , og opplyste at de karakteriserte dødsfallet som mistenkelig.

Noen timer senere resulterte etterforskningen i den første pågripelsen i forbindelse med saken. 26-åringen som ble arrestert, ble først siktet for grov kroppsskade med døden til følge. Denne siktelsen ble imidlertid skjerpet til forsettlig drap i helga. Han nekter straffskyld.

Torsdag kveld slo politiet til og pågrep nok en mann i saken . Trøndelag politidistrikt opplyste i en pressemelding fredag formiddag at denne mannen er siktet for grov kroppsskade med døden til følge. Overfor Adresseavisen opplyste Aunet at denne andre siktede i saken ble pågrepet av politi et annet sted i landet.

- Mannen er ikke lokal, han er fra en annen del av landet. Avhøret av ham ble derfor ikke gjennomført i Trøndelag, men av lokalt politiet et annet sted, sa politiadvokaten.

