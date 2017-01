Bjugn og Åfjord sier ja til sammenslåing

Saken oppdateres.

I Åfjord er rådet fra kommunestyret til Stortinget at Åfjord bør slå seg sammen med både Roan og Bjugn.

14 stemte for dette og sju stemte mot.

Både i Åfjord og Bjugn gjennomførte nylig innbyggerundersøkelser. Bjugn var delt på midten i synet på sammenslåing med Åfjord. I Åfjord ville innbyggerne helst slå seg sammen med Roan og ikke Bjugn.

Åfjord vil ha Roan og Bjugn

- Vi vet at Roan ikke vil være slå seg sammen med både Åfjord og Bjugn, men det er dette vi mener er best for Åfjord kommune, sier ordfører Vibeke Stjern (Ap) i Åfjord.

Også i Bjugn har det vært kommunestyremøte tirsdag. Der sier 16 av kommunestyrerepresentantene ja til sammenslåing med Åfjord, mens fem stemte mot.

Bedre kommunale tjenester

- Jeg syns det er veldig bra at det ble et så tydelig signal fra kommunen, sier ordfører Ogne Undertun (Ap).

- Folk har vært opptatt av kommunen som tjenesteyter, og flertallet i kommunestyret trur altså at de kommunale tjenestene blir bedre om vi slår oss sammen med Åfjord, sier Undertun.

Nå skal fylkesmannen komme med en ny tilråding om kommunestrukturen på Fosen. Deretter skal regjering og til slutt Stortinget si sitt.

