Drapssiktet slipper å møte i retten i sak om vold og trusler

Saken oppdateres.

Torsdag skulle mannen, som er siktet i drapssaken, møte i Sør-Trøndelag tingrett tiltalt for blant annet drapstrusler mot politifolk . Tingretten har sendt saken tilbake til påtalemyndigheten, og saken blir derfor utsatt.

Tingrettsdommer Eirik Lereim opplyser at forsvarer Arve Opdahl i et brev til retten har forklart at det er vanskelig for 26-åringen å forberede seg til saken, siden det meste av hans fokus nå er på den nye siktelsen.

- Han har vært gjennom lange avhør hos politiet, og i brevet beskriver forsvareren at tiltalte er i en form for krise som har gjort det vanskelig for ham å forberede seg. Det er grunn god nok. Saken er derfor returnert til påtalemyndigheten, sier Lereim, som i en e-post til aktørene skriver at EMK (Den europeiske menneskerettskonvensjon journ. anm.) artikkel 6 forutsetter at enhver skal ha tid og mulighet til å forberede sitt forsvar.

- Preget av situasjonen

Advokat Arve Opdahl utdyper klientens ønske om utsettelse.

- Det foreligger nå en ny siktelse, og han er opptatt med saken han er midt oppi. Det er vanskelig å kombinere det med å gjennomgå en annen rettssak, sier Opdahl.

I utgangspunktet har 26-åringen krav på å få alle forholdene behandlet i en hovedforhandling, mener forsvareren.

- Min klient er rimelig preget av situasjonen og har ikke kapasitet til å gjennomføre hovedforhandlingen på dette tidspunktet, sier Opdahl.

Det er nå påtalemyndigheten som skal avgjøre når saken skal sendes til ny beramming.

Varetektsfengslet

Mannen ble lørdag varetektsfengslet i to uker med full isolasjon av Sør-Trøndelag tingrett . Avgjørelsen ble anket til Frostating lagmannsrett, som forkastet anken. Opdahl opplyser at de ikke kommer til å anke avgjørelsen til Høyesterett.