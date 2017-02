Stenger fylkesvei i Roan på dagtid frem til juni

Saken oppdateres.

- På strekningen Måvika-Berfjorden i Roan kommune skal vi drive med såkalt fjellrensk. Dette innebærer at vi fjerner steiner og setter inn bolter på partier som trenger mer sikring. Det blir også satt opp sikkerhetsnett som skal hindre at steiner faller ned på veien. For å få til dette må vi stenge av fylkesvei 14 en stund fremover, men vil slippe igjennom biler flere ganger om dagen, skriver avdelingsdirektør Eva Solvi i Statens vegvesen i en pressemelding.

Fylkesvei 14 vil dermed være stengt fra mandag til lørdag fra 07.00 til 19.00. Søndag vil veien være åpen for trafikk. Veistengingen gjelder fra onsdag 08.02.2017, hvis været tillater fjellarbeid. Veien vil være stengt slik fram til 03.06.2017.

Veien vil være åpen for gjennomkjøring 08.00-08.20, 11.30-11.45, 13.35-13.50 og 15.40-16.10.