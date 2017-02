Tyv bet butikkeier

Saken oppdateres.

- Jeg tror ikke jeg skal fortelle deg hva jeg tenkte da han bet, sier Rolf Magnus Engzelius, butikkeier ved G-sport i Bergmannsgata i Røros sentrum.

Mannen i 30-årene hadde, ifølge Engzelius, vært inne i butikken og kledd på seg en del klær og så stukket av like før stengetid i 16.30-tiden mandag ettermiddag. Et kvarter etterpå var han igjen i nærheten og ble sett fra vinduet.

La på sprang

- Han sto uti gata. Jeg stakk ut for å snakke med ham. Han sa han skulle tilstå tyveriet, men så la han på sprang, forteller butikkeieren som løp etter.

Etter 4-500 meter nådde Engzelius igjen mannen.

- Jeg tok tak i ham og siden han allerede hadde fått sjansen til å bli med meg, la jeg ham i bakken. Han spyttet ganske mye på meg. Og så bet han meg i låret, forteller Engzelius.

Mens han fortsatt holdt i tyven, fikk han ringt til politiet. Eller rettere sagt, siden dette var på Røros etter lensmannskontoret hadde stengt for dagen, en polititjenestemann han kjenner.

Skryter av polititjenestemennene

- All ære til polititjenestemennene: Selv om de var ferdige på jobb for dagen, så stilte de opp to mann og pågrep karen. Helt fantastisk av dem, sier Engzelius.

- Hvordan gikk det med deg etter bittet?

- Han fikk såpass tak at jeg skal få tatt stivkrampesprøyte, sier butikkeieren.

Rolf Magnus Engzelius har drevet sportsbutikken på Røros siden 1981 og har hatt tyver innom før. Men dette var nytt.

- Jeg er aldri blitt blitt før, sier han.

- Har ressurser til å rykke ut til Røros

Ifølge operasjonsleder Øystein Sagen i Trøndelag politidistrikt blir mannen trolig siktet for legemskrenkelse.

- Hvordan er politibemanningen på Røros på ettermiddag-/kveldstid? Må man sette sin lit til at tjenestemenn stiller opp på fritiden?

- Politiet er alltid på jobb og vi har alltid ressurser til å sende folk til Røros.Men responstid kan jeg ikke kommentere, sier operasjonsleder Sagen.

