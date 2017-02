Rune Olsø enstemmig foreslått på topp for Ap Trøndelag

Saken oppdateres.

Trøndelag Arbeiderparti skal ha et styre på 15 medlemmer. Det er enighet om et lederteam med én leder og to nestledere. Dette er forslaget fra valgkomiteen:

Leder: Rune Olsø, Trondheim

Nestleder: Anne Marit Mevassvik, Overhalla

Nestleder: Marit Bjerkås, Rennebu

- Det har vært utrolig viktig for oss å få en enstemmig liste som vi nå sender ut. Med Anne Marit som nestleder er det et godt bindeledd, siden hun er leder av fellesnemnda for nye Trøndelag i dag. Med Rune Olsø får vi god kunnskap om organisasjonsarbeid og virkelig stå på-vilje til å bygge Trøndelag Ap, sier Kirsti Leitrø som leder valgkomiteen.

Les mer: Rune Olsø ønsket som ny Ap-leder i nord og i sør

Videre er innstillingen for nytt styre slik:

Studieleder: Bjørn Engen, Namdalseid

Kvinnekontakt: Karianne Tung, Rissa

Styremedl.: Terje Sørvik, Vikna

Styremedl.: Hanne Moe Bjørnbet, Trondheim

Styremedl.: Marek Jasinski, Trondheim

Styremedl.: Sandra Åberg Kristiansen, Trondheim

Styremedl.: Bjørn Iversen, Verdal

Styremedl.: Joar Håve, Stjørdal

Styremedl.: Bente Estil, Lierne

Styremedl.: Hans Vintervold, Røros

Styremedl.: May Britt Lagesen, Steinkjer

Styremedl.: Per Olav Skurdal Hopsø, Melhus

- Hyggelig å bli foreslått

Det nye styret skal endelig vedtas på fylkesårsmøtet til Ap 18. og 19. mars. Nåværende leder av Nord-Trøndelag Ap, Bjørn Engen, har vært tydelig på at nordtrønderne må få én av de to maktposisjonene som fremdeles ikke er avgjort: fylkesleder for Ap eller den første fylkesordføreren i det nye Trøndelag.

Rune Olsø kommenterer innstillingen:

- Det er hyggelig å bli foreslått, og innstillingen viser at det er utrolig mange dyktige mennesker i Trøndelag Ap. Så er det opp til årsmøtet å bestemme hvem som til syvende og sist skal sitte i styret. Vi skal ikke forskuttere medlemsdemokratiet, sier Rune Olsø.

- En del har tatt til orde for at fylkesordføreren må bli en nordtrønder dersom Ap-fylkeslederen blir en sørtrønder. Hva tenker du om den balansen som særlig mange nordtrøndere er opptatt av?

- Når årsmøtet skal samles i mars, er det styret i Trøndelag Ap som skal velges. Det er det hele. Og så vil jeg legge til at jeg har forståelse for og deler synspunktet om at det må være en balanse i et så stort fylke, både geografisk og når det gjelder for eksempel alder og kjønn. Det tror jeg alle ser.

- Men er det så mange maktposisjoner igjen å dele ut til nordtrønderne nå, da?

- Det er mange i fylkestingsgruppa i Trøndelag Ap, og i neste stortingsliste som blir felles for hele det nye Trøndelag. Ved enhver anledning når man fordeler posisjoner fremover, så må man ta hensyn til bredde og balanse, sier Olsø.

- Ja, og så er det jo en posisjon som fylkesordfører som skal fylles til høsten?

- For å si det sånn, det er medlemmene gjennom partiorganisasjonen som er med på å fordele i valg og nominasjoner. Vi har nominasjoner til både 2019 og 2021, og jeg er sikker på at bredde og balanse i Trøndelag er hensyn som vil bli løftet frem og ivaretatt.