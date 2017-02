Brann i uthus på Frøya

Saken oppdateres.

Kl. 04.42 meldte politiet om en brann i et uthus på Frøya og at det ikke skulle være fare for spredning.

- Det har vært en mindre brann som ble oppdaget av beboere, og de startet også slukkingen før brannvesenet kom til stedet og tok resten, sier operasjonsleder Ole Petter Hollingen i politiet i Trøndelag.

Det skal ikke være store materielle skader, og politiet vil gjøre åstedsundersøkelser senere i dag.