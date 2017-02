Fikk traktor over seg - på bedringens vei

Saken oppdateres.

Det var onsdag kveld at en mann i 60-årene kom i klem under en traktor .

- Var ved bevissthet

Nødetatene var raskt på stedet og fikk frigjort mannen. Han var ved bevissthet, men hadde tungt for å puste, ifølge operasjonsleder Arnt Harald Aaslund.

Mannen ble fraktet til intensivavdelingen ved St. Olavs Hospital i Trondheim.

- Moderate skader

Torsdag ettermiddag melder St. Olav at mannen har fått moderate skader. Han er stabil og skal ifølge sykehuset være på bedringens vei.

Operasjonsleder Ole Petter Hollingen sa til Adresseavisen onsdag at ulykken trolig skyldtes at mannen drev på med arbeid under traktoren, og at den på et tidspunkt hadde trillet over ham.