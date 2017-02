Vogntog skled av E6 og skadet tre biler

Saken oppdateres.

Et vogntog har sklidd av E6 mellom Fagerhaug i Oppdal og Ulsberg. Vogntoget gjorde skade på tre personbiler med det samme.

Da politiet kom til stedet, kom et nytt vogntog og skled inn i det første, melder politiet i Sør-Trøndelag på Twitter.

Ingen personer ble skadd i hendelsen.

Patruljen på stedet meldte om at det var kjempeglatt, og at vi måtte sende ut strøing. Deretter kom vogntoget, og enda et skled inn i det igjen, sier operasjonsleder Kirsten Bergstrøm ved Trøndelag politidistrikt.

- Det går an å passere stedet med mindre kjøretøy, opplyser operasjonsleder Bergstrøm.

Det er underkjølt regn og svært glatte veier flere steder i Trøndelag i dag. Vegtrafikksentralen opplyser at alt mannskap er kalt ut for å strø eller salte.