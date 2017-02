Utforkjøring i Tydal

Saken oppdateres.

Nødetatene rykket ut etter melding om utforkjøringen på fylkesvei 705 i Tydal klokka 20.20 torsdag kveld.

På Twitter skriver politiet at det er en enslig bil som har kjørt utfor veien. Operasjonsleder Bernt Tiller ved Trøndelag politidsitrikt forteller at bilen hadde veltet på sida. Det gjorde at de to personene inne i bilen ikke kom seg ut.

Nødeatetene på stedet melder om moderate skader etter utforkjøringen.

Det er fri veibane, men nedsatt hastighet forbi stedet, melder politiet på Twitter.