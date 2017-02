Bilister tatt på senga av vinterværet

Saken oppdateres.

Vegtrafikksentralen har hatt stor pågang fredag. Det har vært krevende kjøreforhold over store deler av Trøndelag med flere utforkjøringer.

- Det ble visst litt mye vinter på en gang kan du si, sier Morten Eitran ved Vegtrafikksentralen.

Såpeglatte veier

En søppelbil fikk problemer med å holde seg på veien i Elvran i Stjørdal kommune. Bilen skal ha forsøkt å kjøre opp en gårdsvei, og glidd bakover på det såpeglatte underlaget.

En brøytebil i Rissa kjørte også utfor veien fredag ettermiddag. I tillegg har flere personbiler havnet utfor veibanen.

Feilberegner farten

Etter en periode med mildvær og gode kjøreforhold sitter Vegtrafikksentralen med et inntrykk av at bilistene ofte feilberegner farten når vinteren plutselig returnerer for fullt.

- I tillegg er det mange utenlandske vogntog som ikke er vant til vinterføret vi har her i dag. Noen har dårlige dekk, mens andre har utstyret i orden, og det er kanskje ferdighetene det går på, sier Eitran.

