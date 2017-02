Promillekjører tatt etter trafikkuhell i Soknedal

Saken oppdateres.

Den unge mannen blåste positivt og erkjente promillekjøring, skriver politiet på Twitter. Politiet fikk melding om trafikkuhellet på fylkesvei 635 ved Åsenhus i Soknedal midt på dagen lørdag.

Ambulanse, men ikke politi, kom til stedet etter utforkjøringen og kontrollerte de to i bilen. Begge framsto uskadd.

- På grunn av kapasitetsproblemer rykket ikke politiet ut med en gang, forteller operasjonsleder Stig Roger Olsen ved Trøndelag politidistrikt. Politiet oppsøkte i stedet føreren hjemme.

Framsto beruset

- Da framsto han som beruset, forteller operasjonslederen og minner om at du ikke har lov til å drikke alkohol dersom du har vært utsatt for et trafikkuhell.

Føreren erkjente promillekjøring og samtykket i førerkortbeslag.

- Var det noen spesiell grunn til at dere dro hjem til føreren?

- Det er ikke uvanlig. Vi ønsker alltid å snakke med folk som har vært i trafikkuhell. Blant annet ønsker vi å avdekke om det har vært ruskjøring, sier operasjonsleder Stig Roger Olsen.