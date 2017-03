I 2021 går Trønderbanen på strøm

Saken oppdateres.

- Endelig kan vi starte arbeidet for full elektrifisering. Dette er et prosjekt vi har jobbet samlet for i Trøndelag, og nå er det realisert. En gledens dag, sier stortingsrepresentant Torhild Aarbergsbotten (H).

Her er andre NTP-lekkasjer

3,6 milliarder til tog

Sammen med Sivert Bjørnstad (Frp), samt førstekandidatene fra Sør-Trøndelag fra henholdsvis Venstre og KrF, Jon Gunnes og Geirmund Lykke kunne hun røpe at det ligger inne 3,6 milliarder kroner til jernbanen i Trøndelag i første fireårsperiode av Nasjonal transportplan for 2018-2029.

- Det ligger inne 2,945 milliarder kroner for elektrifisering av Trønderbanen og Meråkerbanen. I tillegg til 640 millioner kroner til plattformtiltak. Her i regionen er vi først og fremst opptatt av Trønderbanen som kollektivtilbud og passasjer-reiser, men dette er også veldig viktig godstransporten, sier hun.

Pendlere og studenter sørger for rekord for Trønderbanen

Starter i Trondheim

Dermed ser det ut til at en lang kamp for å få elektrifisert Trønderbanen nå er over. Planene har ligget der, men først nå er det gitt klarsignal.

Allerede i 2017–2018 starter arbeidet på strekningen Stavne-Leangen. Så følger Trondheim-Stjørdal (2018/2019) og Stjørdal- Steinkjer og Hell-Storlien (2019/2021).

- Med dette er debatten om vi skal vente på dobbeltsporutredning før vi starter med elektrifisering over. Det er veldig viktig at vi ikke trenger å vente på flere utredninger, men får kommet i gang, sier Geirmund Lykke.

Les også: - Nå må vi ikke rote til for elektrifisering av jernbanen

Godstrafikk

Jon Gunnes hadde et håp om å få dette til innen Alpin-VM i Åre i 2019, men er veldig glad for at det nå åpnes for et helt annet tilbud fra Værnes til Åre, i tillegg til Trønderbanen.

Han er også glad for at godstrafikken nå får en annen kapasitet fra Trondheim og nordover.

- Men det aller viktigste for pendlerne er nok at reisetiden mellom Trondheim og Steinkjer kortes ned med 10–15 minutter, og at halvtimes avganger kan gjennomføres på strekningen. På sikt åpner dette også for 15 minutters avganger i Trondheims-regionen.

- Det fører til at toget blir enda viktigere for kollektivtilbudet, sier Aarbergsbotten.

Urealistisk med dobbeltspor nå

Tidligere i vinter tok hun til orde for å få på plass både dobbeltspor og elektrifisering samtidig. Det lyktes ikke.

- Hvorfor er ikke dobbeltspor inne i NTP?

- Det har aldri vært realistisk med dobbeltspor i denne omgang. Det eneste reelle alternativet er at man skjøv på elektrifisering for kanskje få inn dobbeltspor, sier Bjørnstad.

- Og fagetatene er nettopp ferdig med sin utredning. Nå får man elektrifisering, og så får man dobbeltspor etterpå, sier Gunnes som mener 2025 er året også dobbeltspor er på plass på trønderbanen.

Men det er et tips verken Bjørnstad, Lykke eller Aarbergsbotten tør å nikke gjenkjennende til.

Vise frem suksessen

- Er det ikke frykt for at Trøndelag og dobbeltspor blir glemt i flere år fordi vi nå får elektrifisering?

- Det er det politikerne fremover må jobbe for ikke skjer. Men det er viktig at toget ikke blir hekta av. Med elektrifisering og noen flere krysningsspor kan det være mulig å få til kvarters avganger mellom Trondheim og Stjørdal på enkeltspor. Det vil være et veldig godt utgangspunkt for å øke etterspørselen av tog, og ikke minst vise at jernbanen i Trøndelag er en suksess. Det er ert viktig pressmiddel for også å få dobbeltspor, sier Lykke.

Den endelige NTP blir lagt frem rett før påske.