Vil legge ned tiltak for ungdom i Åfjord

Saken oppdateres.

Motorsportklubben «Kjør for livet» har eksistert siden 2012 og er et tilbud for ungdommer i Åfjord. I rådmannens forslag til budsjett for 2017 ble det lagt inn som forutsetning at kommunen sier opp avtalen, skriver Fosna-Folket .

På det meste har 14 deltakere i alderen 13 til 17 vært med på alt fra 13 til 88 klubbkvelder. Av de ti som har avsluttet «Kjør for livet»-tiltaket har åtte personer hatt fremgang; noen av dem tar utdanning, mens andre er i arbeid, skriver avisa.

Begrunnelsen for nedleggelse er at tiltaket er for dyrt å ha ledige plasser i klubben. Rådmannen sier at kommunen har brukt om lag 1,6 millioner kroner i løpet av fire år.

«Sjøl om erfaringene med tiltaket er godt, anbefales det å avvikle tiltaket til sommeren. En vil se på andre mulige tiltak for å sikre ungdommene i Åfjord positive opplevelser og mestring samt et helsefremmende oppvekstmiljø», skriver Fosna-Folket, og viser til rådmannens saksfremlegg.