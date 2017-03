Trøndere bestilte sexdukker i barnestørrelse

Saken oppdateres.

Det får Adresseavisen opplyst fra senior kommunikasjonsrådgiver Thore Simenstad i Tolldirektoratet. Sakene er sendt videre til politiet.

- Jeg kan bekrefte at vi har fått anmeldelser fra tollvesenet som gjelder bestilling av sexdukker som fremstår som barn, sier politiadvokat Marianne Høyer ved Trøndelag politidistrikt.

Vurderer utseendet

Politiet må undersøke hver enkelt dukke, for å vurdere om de rammes av straffelovens paragraf 311, som omhandler fremstilling som seksualiserer barn, opplyser hun videre.

- Tollvesenet har gjort en vurdering av dukkene før de anmeldte. Men vi må også selv gjøre en vurdering av om dukkene gir et totalinntrykk av å seksualisere barn. En sexdukke som ser ut som en voksen, men som bare er liten, vil ikke være straffbart, sier Høyer.

- Hva gjør dere nå?

- Vi vurderer nå siktelser etter straffelovens paragraf 311, og må deretter legge opp etterforskning videre, sier politiadvokaten.

Mottakere fra hele landet

Siden i fjor høst har tollvesenet gjentatte ganger avdekket at nordmenn bestiller og importerer sexdukker fremstilt som barn. Mottakerne av disse sexdukkene, fremstilt som barn, er bosatt i flere ulike politidistrikter, går det frem i en pressemelding fra Kripos.

«Kripos vurderer at det å bestille sexdukker utformet som et barn er en indikasjon på at de som bestiller dukkene har en seksuell tiltrekning til barn. Videre så er dukkene svært virkelighetsnære, og de mener at mulig at seksuell omgang med dukkene kan bryte ned barrierer mot å begå overgrep mot barn», går det videre frem av pressemeldingen.

Opprørte tollere

Beslagene har opprørt erfarne tollere, opplyser NRK . Sexdukkene er rundt en meter lange og svært naturtro. Noen av dukkene har hatt barneklær på. I tillegg skal pakkene ha inneholdt diverse renseutstyr.

- Jeg kjenner at jeg reagerer voldsomt, når jeg ser dette. Den første ble beslaglagt i oktober, siden da har vi beslaglagt 21. Vi er bekymret og sjokkert, sier fungerende avdelingsdirektør i Tolletatens etterretningssenter, Jørn Ferner Bergersen til NRK.

- Tolletaten oppdaget at nordmenn bestilte og importerte sexdukker framstilt som svært naturtro barn første gang i 2016. Etaten valgte på eget initiativ å anmelde disse sakene fordi vi mistenkte at importen kan være straffbar eller føre til straffbare handlinger. Tolletaten opplever at importen av sexdukker utformet som barn øker. Mottakerne som vi har avdekket er utelukkende menn, de er bosatt fra nord til sør i Norge og kommer fra alle samfunnslag. Tolletaten ser med bekymring på denne trenden, og vil stanse og anmelde importen av disse dukkene inntil vi eventuelt får beskjed om noe annet, sier Ferner Bergersen i pressemeldingen.

Politiet i Sør-Vest aksjonerte

Kripos ser med bekymring på det tollvesenet har oppdaget, og vurderer at personer som bestiller slike dukker kan ha begått overgrep mot barn tidligere, eller at de kan utgjøre en risiko for å begå overgrep mot barn i fremtiden. De mener derfor at det er svært viktig at disse personene oppdages.

- Tolletaten har gjennom systematisk arbeid oppdaget en ny trend som Kripos ser svært alvorlig på. Politiet er helt avhengige av et godt samarbeid med offentlige og private aktører for å hindre at barn blir utsatt for overgrep. Her har tolletaten gått foran som et svært godt eksempel, sier Ann Kristin Grosberghaugen, leder av voldtektsseksjonen på Kripos i pressemeldingen.

Politiadvokat Erik W. Rand i Sør-Vest politidistrikt, forteller til VG at de i forbindelse med tollbeslagene nylig har aksjonert mot fire adresser i distriktet.

- Sør-Vest politidistrikt mottok fire sexdukker fra tollvesenet, som hadde stanset disse på Gardermoen. Vi fikk rettslig beslutning for ransaking hos de antatte bestillerne, opplyser han til VG.

Tre av mennene er nå løslatt, mens det hos den siste personen ble funnet overgrepsmateriale der barn er avbildet i seksualiserte situasjoner. Denne mannen er varetektsfengslet i to uker. Han erkjenner ikke straffskyld for innførsel av dukken, opplyser mannens forsvarer til avisen.