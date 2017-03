Disse kvinnene topper Høyre-lista

Saken oppdateres.

Det ble avgjort under nomaniasjonsmøtet i Trondheim på lørdag. Delegater fra hele Sør-Trøndelag var samlet for å vedta eventuelle endringer til nominasjonslisten som nominasjonskomiteen i Sør-Trøndelag Høyre hadde foreslått.

Momyr trakk seg

Den første endringen skjedde allerede ved møtestart.

- Kjære nominasjonsmøte. Jeg trekker herved mitt kandidatur til tredjeplassen på lista, opplyste Michael Momyr.

Før møtet var henholdsvis Linda H. Helleland, Mari Holm Lønseth og Michael Momyr foreslått til de tre øverste plassene.

Ønsket Lønseth på andreplass

Momyr fortalte sine partifeller at han ønsket Lønseth og Gimse på henholdsvis andre- og tredjeplass.

- Jeg vil understreke at det er viktig for meg at Mari får den andreplassen. Det er det som er aller viktigst. Mari er et stort politisk talent, sa Momyr på nominasjonsmøtet.

- Kjære høyrevenner, jeg ber innstendig om at alle samles om dette forslaget, fortsatte Momyr.

Fredag kunne Adresseavisen rapportere at flere partifeller både fra distriktet og fra Trondheim oppfordret Guro Angell Gimse til å stille som kandidat.

- Det ønskes at distriktet er sterkere representert, sa hun til Adresseavisen . Gimse bekreftet samtidig at hun ville utfordre Mari Holm Lønseth om andreplassen.

Kampvotering

Om Lønseth eller Gimse skulle få andreplassen ble avgjort via kampvotering. Etter hvert ble det klart at Momyr fikk sitt ønske oppfylt. Lønseth ble vedtatt som Høyres andreplass på nominasjonslisten.

Gimse valgte deretter å gå for tredjeplassen, noe som også ble vedtatt uten motkandidater. Dermed kan Sør-Trøndelag Høyre stille med en kvinnetung liste før stortingsvalget.

Nominasjonsprosessen i Sør-Trøndelag Høyre har vært usedvanlig kronglete denne gangen, ettersom flere listetopper har trukket seg underveis.