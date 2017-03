Strømløs telefon utløste leteaksjon

Saken oppdateres.

Politiet ble varslet om en mulig savnet mann i 60-årene klokken 22.30 lørdag kveld. Hovedredningssentralen ble involvert, og sammen med politiet ble det iverksatt en leteaksjon i Trollheimen.

- Røde Kors ble også kontaktet. Klokken 02.40 ble han funnet på ei turisthytte, sier operatør Svein Helgetun i Trøndelag politidistrikt.

Mannen lå og sov da letemannskapene ankom hytta.

Årsaken til at ingen kom i kontakt med mannen i utgangspunktet, var at satelittelefonen hans var gått tom for strøm.

Dette var helgas andre leteaksjon i området. Tidligere lørdag var det mer dramatisk da to kvinner gikk seg bort i Oppdal . Da skiløperne ble funnet, var de nedkjølte og måtte oppsøke lege.