Tre mistet førerkortet i kontroller i Trøndelag

Saken oppdateres.

To av førerkortene ble beslaglagt da Utrykningspolitiet hadde trafikkontroll på Fylkesvei 704 Torgårdslette i Trondheim. De to bilførerne kjørte i 94 og 86 km/t i 60-sonen. I tillegg fikk åtte sjåfører forenklede forelegg i denne kontrollen, meldte politiet på Twitter like over klokka 21.

Litt tidligere på kvelden ble en mann fratatt førerkortet, etter at UP målte at han kjørte i 127 km/t i 80-sonen på E6 ved Tonstad.

I Melhus ble det avholdt trafikkontroll på Fylkesvei 708 ved Vollmarka lørdag kveld. Her ga UP tre forenklede forelegg. Den høyeste hastigheten som ble målt i 60-sonen var 80 km/t.