Isklumper knuste frontruta

Saken oppdateres.

En isklump smalt i frontruta slik at den ble smadret. En annen havnet i fronten, og ble sittende fast i grillen.

- Dette kunne ha blitt fatalt. Den ene av isklumpene var sikkert 25-30 kilo. Hvis den hadde landet i frontruta, kunne dette gått mye verre, sier Bjørn Valseth.

LES OGSÅ: Det var glasstøv over alt

Store skader

Han kom kjørende langs fylkesvei 710 i Agdenes søndag formiddag da han oppdaget varseltrekanten og deretter den ramponerte bilen som stod like utenfor Kallurdalstunnelen mellom Grønningen og Selva. Han tok da kontakt med paret som satt i bilen.

- De hadde kjørt rett inn i israset rett før tunnelen, på Selva-siden. De hadde ikke ant noe før det ble et kraftig smell da en isklump smalt i frontruta, forteller Valseth.

Bilen fikk store materielle skader, og måtte hentes av et bilbergingsselskap etter hendelsen.

LES OGSÅ: Stenger fylkesvei til juni på grunn av fjellsikring

Fryktet strekning

Valseth bor selv i Agdenes, og sier at denne strekningen er fryktet blant lokalbefolkningen, både sommer og vinter.

- Her har biler blitt ødelagt tidligere av både is og steiner. På vinters tid er det spesielt utsatt når det er væromslag fra kaldt til mildvær. Det kan rase fra 25-30 meters høyde, og frykten er at det en gang kan gå liv, sier Valseth.

Han påpeker at det er stor trafikk i dette området, og at skoleelever ferdes daglig her på vei til og fra Lensvika.

- Det har vært foretatt rensking av fjellet tidligere, men dette viser at det er behov for å gjøre en bedre jobb. Her må det sikres bedre, sier Valseth.

Trafikkoperatør Per Meslo ved Vegtrafikksentralen hos Statens vegvesen sier at dette er en utsatt strekning hvor det av og til skjer ras. Han sier at området er sikret med nett. Søndagens hendelse er ikke blitt varslet inn til Vegtrafikksentralen.

- Det er viktig at vi får beskjed når det skjer slike hendelser, slik at vi kan få registrert det og varslet operatøren, påpeker Meslo.

LES OGSÅ: Vil bygge undersjøisk vei- og kabeltunnel