Slik blir nye E6 i Soknedal

Saken oppdateres.

- Vi er klare til å trykke på knappen vi, sier prosjektleder Harald Inge Johnsen i Statens vegvesen.

I de foreløpige prosjektlokalene i Trondheim har de planene klare for den nye E6-traseen som skal bygges i Soknedal i Midtre-Gauldal. 50 millioner kroner er allerede brukt til omregulering og detaljprosjektering.

Milliardprosjekt

Til høsten kan spaden stikkes i jorda for prosjektet som er kostnadsberegnet til 1,6 milliarder kroner.

- Slik det ser ut nå, vil Stortinget behandle bompengesøknaden og vedta utbygginga i vår. Vi har allerede presentert prosjektet for aktuelle entreprenører. Kontraktsummen blir på mellom 800 og 1000 millioner kroner, forteller Johnsen.

Bompenger når veien er ferdig

Bompengeandelen i prosjektet er på 46 prosent. Innkrevingen starter når den 3,6 kilometer lange tunnelen i prosjektet er ferdigbygd. Ved oppstart til høsten kan veiprosjektet stå ferdig sent i 2020.

Dette skal bygges:

Soknedaltunnelen på 3,6 kilometer

2,9 kilometer ny E6 med midtrekkverk

Toplanskryss i Soknedal sentrum

To E6-bruer

Lokalveisystem med to bruer

Kollektivterminal med parkering

Ulykkesutsatt

Den nye E6-traseen vil bli en kilometer kortere enn den eksisterende.

- Dette er en av de dårligste strekningene på E6 sør for Trondheim så det er på høy tid at vi får dette prosjektet i gang, mener assisterende prosjektleder Idar Lillebo.

Statistikken forteller om 13 ulykker i perioden 2007–2016 på veien som blir erstattet. I disse ulykkene ble én person alvorlig skadd og 18 lettere skadd.

Prosjekt uten Nye Veier

Ny E6 i Soknedal ble tatt ut av det mye større veiprosjektet til Nye Veier mellom Melhus – Ulsberg.

- E6 Soknedal ble tilbakeført til Statens vegvesen. Slik kan politikerne på Stortinget prioritere prosjektet på vanlig måte, forklarer prosjektlederen.

Håper på positive ringvirkninger

Næringsdrivende i Midtre-Gauldal ser frem til byggestarten og tror den kan gi et løft for mange bedrifter i regionen.

- Vi er veldig glade for at byggingen snart kan starte. Vi har allerede laget en leverandørliste som vi vil gi til entreprenører som blir med i anbudsprosessen. Håpet er at det kan dryppe mye på lokale bedrifter som ønsker å bidra i denne utbyggingen, sier Aina Midthjell Reppe, daglig leder i Næringsforeningen i Trondheimsregionen, avdeling Midtre-Gauldal.

Flytter nærmere ny E6

Enkelte bedrifter i Soknedal sentrum har allerede gjort forberedelser basert på at E6-traseen flyttes.

- Mange frykter nok at Soknedal skal bli nok et sted folk bare kjører forbi. Alle er derfor spente på hvordan dette blir. Noen har allerede lagt planer for å flytte nærmere det nye toplanskrysset, forteller Reppe.

