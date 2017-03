Dømt etter hevnporno-trusler mot gravid kvinne

Saken oppdateres.

Mannen har erkjent straffskyld for å ha tatt bildene. Han erkjenner også å ha truet med å legge disse ut på nett.

Men han erkjente i Sør-Trøndelag tingrett ikke å ha utøvet vold mot kvinnen, i en situasjon hjemme hos ham, forut for truslene om publisering av bildene. Etter denne hendelsen dro kvinnen på legevakta og i hennes journal konkluderer legen med hjernerystelse.

Dømt på alle punkter

Tiltalte er dømt på begge punkter i Sør-Trøndelag tingrett.

I dommen beskrives flere utvekslinger av tekstmeldinger mellom de to. Her truer han med å «gjøre livet ditt til et helvete» ved å legge ut nakenbilder og filmer av henne.

Bildene det er snakk om var fotografert mens kvinnen sov. Kvinnen kjente ikke til bildene, før truslene kom i form av smser, står det i dommen.

Kvinnen var gravid med hans barn på det aktuelle tidspunktet.

Tidligere seksuelt forhold skjerper straffen

Retten stadfester i straffutmålingen at mannen har misbrukt kvinnens tillit til ham. Dette virker skjerpende på straffen.

At tiltalte og fornærmede i saken har hatt et seksuelt forhold gjorde at kvinnen stolte på ham. Mannen har misbrukt denne tilliten, ifølge retten.

Straffen i tingretten ble satt til fengsel i seks måneder. Han er også dømt til å betale henne 35 000 kroner i erstatning, samt saksomkostninger.

Anker dommen

Tiltaltes advokat, Arve Røli sier at dommen vil bli anket.

- På vegne av domfelte vil jeg meddele at han vil anke dommen fordi han mener seg uskyldig dømt, sier Røli.

Hans klient erkjente ikke straffskyld på punktet som omhandler voldsutøvelse. Han erkjenner eller ikke skyld i tilleggstiltalen, som omhandler fotografering og seksuell berøring av kvinnen mens hun sov.

