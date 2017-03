Høyre testet VR-briller hos politiet

Saken oppdateres.

Tre høyrepolitikere besøkte denne uken politihuset i Trondheim der de blant annet fikk se hvordan virtual reality-teknologi kan brukes i polititreningen.

- Det var veldig autentisk. Jeg følte virkelig at jeg var i en skytehall og fikk trene på hvordan jeg skal trekke av for å treffe innertieren. Kan man trene mer på denne måten kan det være både besparende og langt på vei like effektivt, sier Hårek Elvenes, som er medlem i Stortingets justiskomité.

Har testet VR på 90 politifolk

Trøndelag politidistrikt har jobbet med utvikling av konsepter for mental trening ved hjelp av VR-teknologi. Dette har skjedd i samarbeid med bedriftshelsetjenesten.

- Vi har så langt testet ulike konsepter på 90 ansatte. Konseptene har handlet om ulike deler av politiets arbeid. Tilbakemeldingene er veldig positive. De ansatte opplever at VR har et stort potensiale sammenlignet med det de er vant til fra den operative treningen, forteller Torgeir Moholt, stabssjef ved Trøndelag politidistrikt.

Skryt til trøndersk tekno-politi

Stabssjefen fikk massiv skryt fra politikerne under besøket fordi politidistriktet leder an i arbeidet med å benytte seg av ny teknologi.

- Det er rett og slett artig å se hvordan teknologi nå kan benyttes både ute i patruljebilene og under trening. VR-seansen var utrolig bra, og det gjør meg ekstra stolt at dette er teknologi som utvikles i Trondheim, sier fylkespolitiker Guro Angell Gimse (H), som selv har jobbet mange år i politiet.

- Viktig del av reformen

Stortingsrepresentant Elvenes påpeker at økt bruk av teknologi også er en viktig del av politireformen.

- Man får lett inntrykk av at reformen kun handler om omorganisering, flytting av politiressurser og nedleggelse av lensmannskontorer. Den handler like mye om nye måter politiet kan arbeide effektivt på. Ikke minst gjennom bruk av ny teknologi, sier Elvenes.

