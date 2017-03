Saken oppdateres.

Mandag vitnet han i Sør-Trøndelag tingrett om det som skjedde i mai i 2015 da brannen på Trondheim Bil-demontering brøt ut. Han hadde begynt å jobbe ved bedriften gjennom Nav tidlig i mai, samme måned som brannen brøt ut.

- Vi var tre personer som forsøkte å tette lekkasjen, sa Hustøft i Sør-Trøndelag tingrett.

LES OGSÅ: - Ansatte hørte et dunk fra tankrommet og sprang inn

- Var helt overtent

Han anslo at de var inne i tankrommet i mellom fem og ti minutter før det smalt. Han husker ikke om han så den tiltalte i tiden fra de hørte dunket av tanken som falt ned og til brannen brøt ut.

- Jeg sto i fyr og flamme, og var helt overtent. Jeg løp ut. Da jeg kom ut på plassen, så la jeg meg ned. Jeg tenkte at nå er det slutt. Så kom det noen som slukket meg, jeg vet ikke hvem, sa Hustøft under sin forklaring i retten.

LES OGSÅ: I dag starter rettssaken etter Øysand-brannen

Ble pappa

Han opplyste i retten at han husket det som skjedde helt til at han ble lagt i koma da han kom til St. Olavs Hospital. Han ble senere sendt til Haukeland universitetssykehus, der han har vært i omtrent ett år.

- Det går fremover, men det er tungt. Hele livet er snudd opp ned, sa Hustøft i retten.

Han ble også far mens han lå i koma etter brannen.

- Det har vært veldig utfordrende. Jeg har ikke kunne vært den pappaen jeg kunne tenkt meg å være. Det er vanskelig, sa han i retten.

LES OGSÅ: Anmeldt etter dødsbrannen

LES OGSÅ: Godtar ikke forelegg etter dødsbrannen på Øysand

I rullestol

Hustøft er avhengig av døgnkontinuerlig hjelp, og sa i retten at han har hatt veldig mye smerter etter brannen. Han hadde tredjegradsforbrenning på 80 prosent av kroppen etter brannen, og har hatt komplikasjoner som følge av dette. Han sitter nå i rullestol fordi han hadde redusert førlighet i armer og bein, men har gode prognoser for at han skal kunne gå igjen.

- Det har vært veldig tungt etter brannen, sa han i retten.

Mener han ikke fikk opplæring

Hustøft forklarte i retten at han ikke hadde fått opplæring når det gjelder brannsikkerhet.

- Jeg var ikke på kurs da jeg begynte, sa han, og opplyste etterpå at han heller ikke hadde vært på internkurs i bedriften.

- Jeg mener man skal ha opplæring i den bedriften man kommer til, sa Hustøft.