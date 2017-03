Vil ha båndtvang i skiløypa

Saken oppdateres.

Skiløpere i Jåråkjølen i Melhus er lei av løse hunder i skiløypa og hundelort i sporet. Nå ønsker foreningen Jåråkjølens venner at det skal bli båndtvang i skiløypene, skriver Trønderbladet .

«Vi ønsker å sette fokus på at hundeeiere overholder båndtvang og vi forventer at hundeeiere har god kontroll på hundene sine. For miljøet i skiløypa må hundeskit fjernes fra løypetraseen og poser må ikke etterlates i terrenget eller på parkeringsplassen slik at de kommer fram når snøen forsvinner» står det i styrevedtaket fra foreningen.

Politikerne i Melhus har vedtatt at det er båndtvang i lysløyper, men ikke i skiløyper uten lys, skriver avisa.

Følg Adresseavisen på Facebook , Instagram og Twitter .