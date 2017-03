Vil bli kvitt lammekjøtt som ikke blir solgt

Saken oppdateres.

Kjell Erik Berntsen fra Rennebu er valgt til ny styreleder i Norsk sau og geit, skriver avisa Opp .

En stor mengde lammekjøtt ligger lagret i Norge nå, og bøndene taper dermed på å produsere mer. Dette er en av de viktigste sakene han vil ta tak i, sier han til Radio E6.

- Vi har utfordringer med lammekjøtt som ikke kommer ut i markedet. Vi som er produsenter mener det må gå an å selge mer lam, og markedsundersøkelser har vist at den norske forbrukeren har ønske om å spise mer lam. Vi mener det må være et sted det stanser opp, sier Berntsen til avisa.

