Blodig og bekmørkt i Bjugn

- Dramatisk, sier Bjørn-Erik Hanssen om opplevelsen da han var på vei inn i siste runde av 5000-meteren.

- Det er sjokkartet når du plutselig befinner deg i fritt fall i et stort og tomt rom og ikke vet opp og ned eller øst og vest, fortsetter Bjørn-Erik Hanssen og kaller det for en spesiell opplevelse som verken han eller de andre løperne hadde opplevd før.

Bjørn-Erik Hanssen var en av fire løpere som gikk samtidig i en kvartettstart. To løpere hadde akkurat gått i mål. De to andre hadde en runde igjen før de var ferdig med løpet sitt sent fredag kveld. Alle fire befant seg i målområdet da strømmen gikk. Tre endte i putene på sidelinja, ganske forslått alle sammen.

Hanssen er i tillegg til karrieren som skøyteløper også forfatter. Han har blant annet gitt ut boka «Glamour for Goebbels», som handler om Kirsten Heiberg .

Undergrunnsskeiserørslemeisterskapen 2017

Vi snakker om skøytemesterskapet «Undergrunnsskeiserørslemeisterskapen 2017», et mesterskap der alle kan være med. 65 år gamle Hanssen representerer trondheimsklubben Panserkameratene. Han har gått på skøyter i 30 år og lærte seg det altså som voksen. Under årets avslutningsmesterskap fikk han og resten av undergrunnskøyteløperne en opplevelse de trolig ikke kommer til å glemme.

Sent fredag kveld ble mesterskapet rammet av samme strømbrudd som førte til at flere tusen husstander på Fosen ble strømløse. Årsaken var lynnedslag i en transformator.

- Det gikk fra flomlys til helt mørkt på en tiendedels sekund. Vi endte i putene som ligger rundt banen, forteller Bjørn-Erik Hanssen.

- Jeg var på vei inn i svingen i full fart på skøyter da det plutselig ble mørkt. Vi prøvde å følge svingen, men mistet retningssansen alle sammen, fortsetter han.

Fæle lyder av ymse slag

- Du tar deg heller ikke for når du ikke ser noe, fortsetter han. For publikum skal det ha hørtes ut som en bilulykke da de tre skøyteløperne braste ut av svingen, forteller en skadet Hanssen noen dager etter den dramatiske hendelsen.

Speaker Per Gunnar Stensvaag forteller at de som sto rundt, hørte fæle lyder av ymse slag når løperne krasja i hverandre, i putene og til slutt endte i isen.

- Når strømmen går fra fullt flomlys, blir det fryktelig mørkt, sier Stensvaag. Han gikk i den første kvartetten før han fortsatte fredagskvelden som speaker og hadde slik god utsikt til målområdet da det ble helt mørkt. Han kaller løpet for «sagnomsust» og slår fast at strømbruddet førte til stor dramatikk. Både Stensvaag og Hanssen understreker at det kunne endt mye verre enn det faktisk gjorde.

Blodig og forslått

Én av løperne havnet med hodet først i putene og fikk skrapt av hud i ansiktet med et noe blodig resultat. En annen fikk et slag i nakken etter å ha kollidert med en trebjelke. Bjørn-Erik Hanssen sitter med foten høyt etter hendelsen.

- Jeg må ha dunka foten i isen. Legen fant ingenting alvorlig, men mente noen sener i foten må ha fått juling i slaget.

Strømbruddet førte til at de tre som var nesten ferdige med løpet sitt, fikk estimert slutt-tid ut fra de tidligere rundetidene. Hanssen er fornøyd med at han endte på under 11 minutter.

- Det ble årsbeste for meg, og jeg er strålende fornøyd med resultatet.

Strømbruddet sekund for sekund

Nå skal opplevelsen bli til tekst i Panserkameratenes skriftserie. I samme serie har Bjørn-Erik Hanssen tidligere skrevet om distansenes rytme der han sammenligner skøytedistansene med selve livet. 500 meter er barndom, 1500 meter ungdom, 5000 meter voksenliv og 10 000 er alderdom, ifølge skriftforfatteren.

- Nå skal vi lage en grundig undersøkelse om skøytesportens «Black Friday» minutt for minutt eller kanskje sekund for sekund, sier han. Det skal bli en vitenskapelig tekst om hvordan strømbruddet opplevdes av løpere, tidtakere og publikum og hva som egentlig skjedde.

- Er dette alvorlig ment?

- Svaret på det er vel at vi pleier å si at skøyteløp er altfor alvorlig til å ta det alvorlig, sier skøyteløperen Bjørn-Erik Hanssen.

