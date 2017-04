Gikk du på limpinnen 1. april?

Saken oppdateres.

Lørdag ble det lagt ut en oppdatering på Facebook-gruppa til politiet i Orkdal, Skaun Agdenes, Meldal, Hemne og Snillfjord:

På grunn av stadig strammere driftsbudsjett har politiet besluttet å gjenbruke engangsrørene til alkometeret. Det sparer etaten for sårt tiltrengte midler, og miljøet for unødig plastsøppel. Vi forsikrer dere om at vi vasker dem skikkelig og at det ikke skal smake noe av dem.

- Håper noen smilte

De aller fleste som leste oppdateringen var nok klar over hvilken dato det var, og skjønte at her hadde nok noen kokt sammen en aprilspøk.

- Man vet jo aldri om noen gikk fem på, men den var kanskje for drøy, spør politibetjent Viggo Hansen ved Orkdal og Agdenes lensmannskontor.

- Om ikke målsetningen var å lure noen, så ønsket vi at folk trakk på smilebåndet av dette innlegget, forteller han.

- Gode relasjoner

I et idémyldringsmøte på lensmannskontoret kom man frem til selve utforming av tekst og bilde. Hansen forteller at han hadde ideen, men at flere bidro for å gjøre spøken til en realitet.

- Dersom noen smiler tilbake til meg neste gang jeg tar frem alkometeret, og jeg skjønner at de har sett dette innlegget, så har kanskje dette vært med på å skape gode relasjoner mellom oss og publikum, sier han.

Han tror mange har eller har hatt en oppfatning av politiet som en nokså traust og konservativ etat.

- Vi har da menneskelignende trekk vi også. Og som alle andre arbeidsplasser, så har vi humor i hverdagen, sier Hansen.

Over 78 000 har sett innlegget

Det artige innfallet til lensmannskontoret har i skrivende stund blitt mottatt med hovedsakelig positive reaksjoner. 135 har kommentert og over 1300 har trykket «Liker».

- Det er ifølge innsiktsverktøyet vårt over 78 000 som har sett innlegget, og det er et høyt antall for oss, forteller politibetjenten.

At promillekjøring ble et tema for aprilspøken er ikke helt tilfeldig.

- Som mange av våre følgere har fått med seg, så er vi veldig opptatt av trafikksikkerhet og promillekontroller. Vi valgte et tema som opptar oss, sier han.

- Det er noen få som mener i kommentarfeltet at dette ikke er noe å spøke med. Hva tenker du om det?

- Dette ble gjort for moro skyld, og det negative druknet i alle de positive tilbakemeldingene. Så jeg tar ikke den kritikken så tungt, sier Hansen.

