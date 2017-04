«Veien verre enn noensinne på Halset»

Saken oppdateres.

Adresseavisen 31. mars 1967:

«Vår er det, og teleløsning er det. Og ikke alle steder greier man å holde så noenlunde orden på veiene. Se for eksempel den gode, gamle gårdsveien på Nordre Halset, som plutselig er blitt hovedfartsåre for et større boligstrøk. Folk spør seg bare når myndighetene skal følge opp bebyggelsen med utbygging av veinettet. Ingen kan vente at en vanlig, primitiv gårdsvei skal holde stand for et mylder av folk og biler. Resultatet må bli som på Nordre Halset. Man har gitt opp å få bilen til døren. Man har nesten gitt opp å kunne spasere til døren, sier folk, og ber Adresseavisen vennligst sette et bilde av forholdene i avisen.

Sølepytt på sølepytt, innsjø på innsjø nedover gatene. Enda ligger snø og is, så vanskelig er det kanskje å gjøre noe for vedlikehold. Om ettermiddagen skal det være verst, sies det. Da flyter gjørmen, så det er rent ut ufremkommelig til fots som i bil. Ingeniørvesenet kan opplyse at det er et entreprenørfirma som har å gjøre med bygg og vedlikehold av omtalte område.

Entreprenørfirmaet forteller at man har veiskrape gående der hver dag, men at det ennå er for kaldt og iset til at skrapen greier å ta noe av veien. De fyller også grus i de verste hullene, men det monner så lite så lenge forholdene er så vanskelige som de er i dag. Snøfallet i påsken har heller ikke gjort det lettere for vedlikeholdsarbeidet, men man håper at det kan bli mildvær en tid fremover, slik at telen kan gå ut av jorden, og siste hånd kan bli lagt på veien».

