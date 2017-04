Skal fly hit oftere

Saken oppdateres.

Fra 29. oktober, som en del av vinterprogrammet 2017/18, setter Widerøe inn et ekstra fly mellom Oslo og Røros.

Ruten skal i utgangspunktet gå hver søndag fram til mars 2018, og flys med en Dash 8-300-maskin, som har 50 seter.

Tre ankomster hver søndag

- Vi hadde svært godt belegg på søndagsavgangene våre i 2016, og det har forsterket seg i 2017. Så vi er glade for at Widerøe har vært løsningsorienterte og ønsker å prøve ut denne avgangen for vintersesongen, sier Gudbrand Rognes, lufthavnsjef ved Røros lufthavn i en pressemelding.

I dag går det to avganger hver vei på hverdager, tre ganger daglig på fredag – mens det på søndager er to ankomster og én avgang. Fra høsten blir det da tre ankomster og to avganger fra Røros lufthavn hver søndag.

Tilpassede rutetider

Hver søndag vil det nye flyet gå kl. 12.10 fra Gardermoen, med landing på Røros kl. 13.00. Motsatt vei er det avgang fra Røros kl. 13.15, med ankomst Gardermoen kl. 14.00.

Rutetidene skal være tilpasset slik at det er mulig å fly inn til Røros fra mange norske og europeiske destinasjoner, via Gardermoen.

- I rene tall driver vi jo en liten lufthavn, men det betyr mye både for nærings- og privatreisende som til nå ofte er blitt møtt av fullbookede fly. Vi er også i møter med reiselivsaktører i regionen på begge sider av grensa, og oppfordrer til samarbeid som kan utnytte denne nye muligheten, forteller Rognes.