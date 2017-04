Vil ha drapssiktet 27-åring fengslet i nye fire uker

Saken oppdateres.

Klokken 13.00 i dag fremstilles 27-åringen for varetektsfengsling i Sør-Trøndelag tingrett. Han er siktet for å ha drept vennen Råger Holte (38), som ble funnet død i boligen sin på Ler i Mehus onsdag 25. januar like før klokken 13.00.

Holtes pårørende har i dag frigitt hans navn og bilde til pressen.

Nekter straffskyld

Den siktede som har sittet fengslet siden 28. januar, nekter fortsatt straffskyld for drap, opplyser hans forsvarer, Arve Opdahl.

Påtalemyndigheten vil under fengslingsmøtet begjære mannen fengslet i fire uker med brev- og besøkskontroll, og begrunner dette med at det både foreligger bevisforspillelse- og gjentagelsesfare, ifølge en pressemelding fra politiadvokat Kari Bjørsnøs ved Trøndelag politidistrikt.

Under forrige fengslingsmøte i Sør-Trøndelag tingrett ble det også begjært nye fire uker i varetekt. Retten mente at det var skjellig grunn til å mistenke 27-åringen for drap, men besluttet å fengsle mannen i to uker. Dommeren anså det som et uforholdsmessig inngrep «slik saken står nå» å gi en lengre fengslingsperiode .

Mener å ha funnet drapsvåpen

Siktede anket til Frostating lagmannsrett på stedet, men det gjorde også politiadvokat Jørgen Aunet ved Trøndelag politidistrikt. Han anket over fengslingstidens lengde, og argumenterte med at det ikke virket som om tingretten hadde «vært seg tilstrekkelig bevisst» innholdet i et av dokumentene i etterforskningsmaterialet. Overfor lagmannsretten beskrev han deretter en prøve som er hentet fra «gjenstanden som politiet mener drapet er utført med». Politiadvokaten gjorde det deretter klart at det på denne gjenstanden ikke er funnet DNA fra andre enn avdøde Råger Holte og den siktede 27-åringen.

Lagmannsretten tok deretter påtalemyndighetens anke til følge, og varetektsfengslet mannen i fire uker med brev- og besøksforbud. Lagdommerne viste i kjennelsen særlig til det nevnte «DNA-beviset knyttet til det påtalemyndigheten mener er drapsvåpenet». Dette beviset samt andre prøver som ligger i etterforskningsmaterialet, mente lagmannsretten forsterket mistanken mot 27-åringen, som ble fengslet i fire uker. Avgjørelsen ble begrunnet med bevisforspillelsesfare. Dette anket siktede til Høyesterett, men ankeutvalget forkastet anken 28. mars.

Politiet og påtalemyndigheten har så langt ikke villet opplyse om verken dødsårsak eller hva slags våpen de mener Holte skal ha blitt drept med. Den siktede har etter over to måneder i varetekt heller ikke blitt konfrontert med disse opplysningene, opplyser advokat Opdahl. Klienten ble sist avhørt tirsdag i over fire timer.

- Han ble konfrontert med noen detaljer, men mye av saken er fortsatt klausulert, sier Opdahl.

- Underlig og uvanlig

Advokaten har i forbindelse med tidligere fengslingsmøter vært kritisk til politiets klausulering av dokumenter og opplysninger.

- Jeg synes det er underlig og uvanlig at politiet nekter både siktede og allmennheten denne informasjonen i en sak som er så mye omtalt, og hvor man har kommet såpass langt i etterforskningen, sa Opdahl etter forrige fengslingsmøte.

Advokaten mener at politiets tilbakeholdenhet med å informere om dødsårsaken, kan føre til at personer, som kan ha opplysninger om drapet, kanskje ikke skjønner at dette er interessant for etterforskningen. Politiets hemmelighold av dokumenter blir trolig et tema også i dagens fengslingsmøte.

I tillegg til 27-åringen, er også en 43-åring fra Melhus siktet for drap eller medvirkning til drap. Han satt i en periode varetektsfengslet , før han ble løslatt. I likhet med 27-åringen var denne siktede en nær bekjent av den drepte Holte. Også en tredje mann har vært siktet for grov kroppsskade i forbindelse med drapssaken.

Den siste observasjonen av Holte i live har politiet tidligere tidfestet til klokken 22.21 mandag 23. januar. Han ble funnet drept i boligen sin påfølgende onsdag.