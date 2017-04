Ut på tur - i nærheten av der du bor

Saken oppdateres.

- Vi trenger ikke alltid reise langt for å få den gode naturopplevelsen. Vi trenger heller ikke masse nytt utstyr for å kunne være ute. «Rett ut»-nærturer ønsker å legge til rette for turer du kan gå i hverdagen, en ettermiddag eller en fridag. Gjennom «Rett ut»-turer og med årets bok «58 turer i Trondheim og omegn» ønsker vi å sette fokus på det nære friluftslivet, forteller Anette Solli i TT.

Turene har gruppeturer og turer som man kan gå alene eller med venner. TT legger ut «Rett ut»-turer på ut.no og etter hvert i en ny turapp som kommer i april.

- Vi jobber også med at dette skal bli et tilbud også utenfor Trondheim. Hitra turlag skal for eksempel starte med «Rett ut»-turer i april, sier Solli.

- Strindamarka er bedre enn sitt rykte

Adresseavisen har laget «Ett år i Bymarka» , der du finner turforslag. Nå skal vi besøke andre områder nært byen. Denne gangen er vi i Strindamarka.

Vi er på tur opp Styggdalen i Strindamarka. Sola sliter med å komme til her nede og granskogen står stor og tung inntil løypa. Men oppe på toppene finnes perler det er verdt å besøke.

- Strindamarka er kjent for bratt og hardt terreng, men det finnes annet terreng her også, sier Kristin Jondum.

Hun har tilbragt mye tid her inne helt fra hun var ungen. Gjennom idretten har hun brukt de tøffe kneikene til trening og konkurrert i skiløypene i området. Sånn sett er terrenget ideelt for spreke folk som vil bli enda sprekere.

Muligheter

Men denne visitten her inne i marka handler om å se mulighetene også for de som er ute etter frisk luft og like mye kosetur som treningstur. Hvordan er muligheten for de som kanskje ikke har så mye erfaring med besøk ute i naturen. Hvordan er det for barnefamilier eller andre grupper som ønsker relativt lett tilgang til marka. Kan man fiske? Er det tilrettelagt med benker? Toalett? Gapahuker? Er det lettere stier å gå?

Lett tilgjengelig

Svaret er ja. Området rundt Estenstaddammen har stier, toalett, gapahuk, benker, fiskemuligheter og bademuligheter. Muligheten for parkering for de som kjører bil er god og tilgangen med buss er også god.

- Strindamarka har mangfoldet. Du finner både brede og smale stier å gå på. Du har fin skog og du har høydedrag der utsikten er flott. På veien til Estenstadhytta har du også et område som er tilrettelagt for barn der trær er kuttet og tilpasset for klatring og moro, sier Jondum.

Bli med på tur

I månedene som kommer vil Adresseavisen besøke Strindamarka og andre turområder i nærheten av Trondheim. Vi vil gjerne være med deg på tur når vi skal utforske de mulighetene som finnes. Du kan komme med forslag til hvor turen skal gå, hvor langt vi skal gå og om du ønsker å gå på ski eller til fots. Vil du tenne bål, lage mat, bo i telt, eller vil du ta med nistepakke og være i naturen et par timer?

Ta kontakt

Du trenger ikke ha noen turerfaring, men kan også være et vel bevandret friluftsmenneske. Alle er velkommen til å ta kontakt. Har du lyst til å ha oss med, eller har tips til hvor vi skal gå kan du sende mail til oyvind.lein@adresseavisen.no . Vi plukker ut innkomne forslag, personer og familier slik at vi får et bredest mulig spekter.