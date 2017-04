Denne turisthytta måtte graves frem til åpningen

Saken oppdateres.

Været for påska kan bli svært varierende, skal vi tro meteorologene. Det ser likevel ikke ut til å hindre turglade påsketurister i å ta turen til flere av turisthyttene i fjellet.

For betjeningen ved Storerikvollen hadde det ikke vært mulig å ta imot gjester uten en solid innsats med smømåking. Flere meter med snø har gjennom vinteren samlet seg rundt hytta og stengt for både dører og vinduer.

Etter åpningen av hytta har det likevel strømmet til med skiglade turmennesker.

- Været er ikke spesielt bra, med mye snø og litt vind, men det har faktisk vært en del besøkende her. Vi forventer noe trafikk også de neste dagene og gjennom påskehelga. Gjestene forteller at det er fint å gå, selv om det er mye snø, sier vertinne Anette Berglund.

LES OGSÅ: Påskegul snøskredfare den kommende uka

Holder turister unna problemområder

Også i Trollheimen forventes det en god del besøkende når påska nærmer seg. Her kan forholdene enkelte steder være utfordrende.

- Det var bra med folk her gjennom palmehelga, men nå står det tomt. Det blir nok noen rolige dager før det igjen tar seg opp når langfredag kommer, forteller Ulla Forsberg ved Trollheimshytta i Surnadal.

Det har kommet en del nysnø i Trollheimen det siste døgnet, og hun oppfordrer derfor turister til å ferdes med varsomhet.

- Det blåser og det har kommet snø, så man bør vite hva man holder på med. Spesielt der det er brattere terreng bør man tenke seg om flere ganger før man tråkker avgårde.

Ikke langt unna, ved Jøldalshytta, er de litt forsiktige med å sende folk ut på enkelte ruter.

- Det er enkelte partier som kan være litt skumle. Man skal kjenne områdene ganske bra før man kan begir seg ut på disse stiene, forteller Silje Dising.

LES OGSÅ: Kvinne reddet ned fra fjellet

LES OGSÅ: Våteste aprildøgn på nesten 50 år i Nærøy

Skiftende med byger

Ved Vervarslinga på Vestlandet forteller de at det forventes temperaturer rundt null grader de fleste steder i Trøndelag, men at det på fjellet også kan bevege seg litt under frysepunktet i påska.

- Det kommer nok en del byger med nedbør. Spesielt i indre strøk kommer nedbøren i form av snø. Vinden kommer også opp mot frisk bris enkelte steder, da spesielt lenger inn i fylket, forklarer meteorolog Tone Christin Thaule ved Meteorologisk institutt i Bergen.

Været vil fortsette å variere gjennom påskehelga, før bygene begynner å avta litt på søndag. Neste uke blir det igjen oppholdsvær i fjellet, melder meteorologen.