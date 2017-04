Jan Magnar var 50 meter unna bjørnen i Selbu

Saken oppdateres.

Den siste uka er det observert bjørnespor flere steder i Selbu, og ifølge Nea Radio skal det være snakk om to elg som er tatt av bjørn .

Gårdbruker Jan Magnar Lien var akkurat ferdig med fjøsstellet og på vei inn torsdag kveld da han så bjørnen som sto 50 meter unna.

– Jeg runda svingen og der sto det en bjørn midt på veien og kikka nedover mot meg. Jeg stoppa umiddelbart, og dermed gjorde bjørnen et byks og sprang mot skogen, sier han til Adresseavisen.

Det var Nea radio som omtalte saken først.

Vil ha fellingstillatelse

Lien sier bjørnen var stor, og er bekymret over å se den så nærme bebyggelsen, særlig nå i påska.

– Det var en kraftig kar, det der. Når du ser dette dyret går det opp for deg at her er det konsekvenser. Det er et av Selbus mest brukte utfartsterreng han rusler rundt i nå, sier han.

Gårdbrukeren er provosert over at Miljødirektoratet ikke har utstedt fellingstillatelse på bjørnen.

– Du føler deg hjelpeløs. Jeg er meget betenkt over at de klarer å skylde på påska. Jeg vil vel si det så sterkt at jeg som gårdbruker mener dette er boikott, sier Lien.

Følger situasjonen

Seniorrådgiver Veronica Sahlén i viltseksjonen hos Miljødirektoratet sier de har registrert to observasjoner av bjørn i Selbu, 9. og 10. April. På ett av disse stedene fant man et elgkadaver.

– Vi følger med situasjonen og følger opp meldinger som har kommet inn om spor, men vurderer ikke situasjonen som akutt og iverksetter ikke noe ekstraordinært tiltak på bjørnen, sier hun.

Sahlén sier hun forstår at situasjonen kan oppleves frustrerende for beitebrukere i området, men at de ønsker å se om bjørnen forlater området selv.

– Saken vil vurderes fortløpende, sier hun.

Vil ikke slippe ut dyrene

Gårdbruker Lien mener dette ikke er godt nok, og at man burde utnytte sjansen mens sporene er ferske.

– Det er mange som er villige til å bruke resten av påskehelga på å ta denne, sier han.

Selv hadde han planer om å begynne å slippe ut dyrene sine på beite snart. Disse planene har han nå endret.

– Jeg klarer ikke se dyrene mine i øya og si «Jaja, 50 prosent sjanse for at dette går bra», sier Lien.

