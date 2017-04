Saken oppdateres.

- Politipatruljen finner vedkommende og får stoppet bilen for å ta blåseprøve av fører. Den er over lovlig verdi, og her blir det utvidet blodprøve og videre etterforskning, sier operasjonsleder Camilla Engen hos politiet i Trøndelag.

Dette skjedde klokka 01.59.