Seks skader i fjellet i Sør-Trøndelag

Saken oppdateres.

Søndag fikk seks personer hjelp av Røde Kors etter å ha skadet seg i fjellet i Sør-Trøndelag. Totalt har Røde Kors i trøndelagsfylkene hatt 27 oppdrag hittil i påsken.

Finvær og stor utfart

Distriktsleder Tor Rambraut i Sør-Trøndelag Røde Kors opplyser søndag ettermiddag at nivået på oppdrag er omtrent som i påsken i fjor.

- I Sør-Trøndelag har det vært én leteaksjon i påska. Det har vært 19 henteoppdrag, og det er litt sykdom og brudd- og forstuingsskader. De fleste skadene skjer ute i terrenget, sier Rambraut, som også forteller om stor utfart i fjellet.

- Mange flere kjører til snøen, fordi det er lite snø i lavlandet og det har vært et fantastisk vær, sier Rambraut.

Camilla Guddingstua ved infosentralen til Nord-Trøndelag Røde Kors opplyser at de har hatt sju oppdrag i påska, og de har ikke hatt noen leteaksjoner.

185 oppdrag i Norge

Totalt har Røde Kors cirka 1000 hjelpekorpsere i beredskap i påsken, fordelt over 156 vakstasjoner i hele landet. Tilsammen har de hatt 32 leteaksjoner i samarbeid med hovedredningssentralene.

I tillegg har de hatt 144 oppdrag for Akuttmedisinsk kommunikasjonssentral (AMK), fire skredsøk for HRS og fem andre oppdrag. Tallene ligger noe under nivåene fra i fjor.

Folk tar hensyn

Norsk Folkehjelp melder at tallene så langt ligger omtrent på samme nivå som i påsken i fjor. Til og med påskeaften er det registrert 41 oppdrag. Dette er på samme nivå som fjoråret, da det ble registrert 58 aksjoner i løpet av hele påsken.

– Vi kan bare konkludere med at de som har vært på fjellet i påsken har vært flinke til å ta hensyn til lokale forhold, og det er flott å se, sier Live Kummen, leder for Norsk Folkehjelp Sanitet.

Mest å gjøre har det vært for Norsk Folkehjelps lokallag i Hedmark, Troms og Rogaland.

– Det har vært en jevn strøm av oppdrag hele påsken, men heldigvis har det vært få alvorlige hendelser. Den type skader vi har hatt mest av i påsken, er skiløpere som har skadet seg i foten eller kne og ikke har greid å komme seg hjem igjen på egen hånd, sier Live Kummen.