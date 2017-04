Mann anmeldt etter bråtebrenning

Saken oppdateres.

En mann i 20-årene blir anmeldt for uaktsom omgang med ild, etter at både politi og brannvesenet måtte tilkalles etter bråtebrenning ved en hytte ved Frilsjøen.

Operasjonsleder Ebbe Kimo ved Trøndelag politidistrikt sier at det ikke var åpne flammer da brannvesenet kom til stedet, men at det var mye varme i gresset.

- De var redde for at det skulle spre seg, men de hadde i all hovedsak klart å slukke det selv med spader. Brannvesenet hadde likevel på mye vann, sier Kimo til Adresseavisen.

Politiet ble varslet om hendelsen i 13-tiden mandag.

Bålforbudet i skog og annen utmark trådte i kraft fra påskeaften , men Kimo sier at det her var omstendighetene som gjorde at hytteeieren anmeldes.

Mandag formiddag måtte brannvesenet rykke ut til en bålbrenning som kom ut av kontroll ved Bosskogmarka i Nærøy kommune , og mandag ettermiddag rykket brannvesenet også ut til en gressbrann på Øksenvågen på Averøy i Møre og Romsdal.

Kimo sier at politiet i Sør-Trøndelag ikke har hatt så mange hendelser, men ber folk være forsiktige.

- Det er tørt i terrenget, sier Kimo.