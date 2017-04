Saken oppdateres.

Turistforeningen melder om cirka 13.000 overnattinger på de 33 betjente hyttene som har vært åpne denne påska.

Turisthyttene i Sylan og Trollheimen har hatt størst økning i besøket sammenlignet med påska i fjor. Sylan har så langt hatt mer enn 78 prosent flere overnattinger, mens Trollheimen melder om en økning på mer enn 46 prosent.

254 overnattinger

Det er Nedalshytta i Tydal som er påskas vinner, forteller daglig leder Frode Støre Bergrem i Trondhjems Turistforening, som driver hytta ved Nesjøen.

- Nedalshytta har hatt 254 overnattinger, og det er en økning på 131 prosent fra i fjor. I samarbeid med Stuggudal Fjell er det kjørt skispor inn til hytta, slik at det er lettere å komme inn, sier Bergrem, som oppsummerer påska i fjellet i Trøndelag.

- Vi har hatt en fantastisk påske, selv om den er sein og snøen minket mye før påske og bekker og elver er åpne noen steder. Det har likevel vært mye folk i fjellet, sier Bergrem.

Han forteller at skiføret også har holdt seg bra over 700 meters høyde. Besøket på turisthyttene var også bra i starten av påska, til tross for dårligere vær.

- Det var overraskende godt besøk i starten, da det var sterk vind og snø. Folk har bestemt seg på forhånd for å dra, til tross for lite snø og frisk vind i starten, sier Bergrem.

Sprengt kapasitet

Størst trafikk har det vært på Hardangervidda og på Finsehytta, der kapasiteten har vært sprengt hele påsken.

- Sen påske gjorde at snøgrensen krøp oppover, men på våre hytter over tusen meter over havet har det vært snø å finne. Det merker vi på antall overnattinger på våre betjente hytter, sier generalsekretær Nils Øveraas i Den Norske Turistforening (DNT) til NTB.

I alt 545 betjente og ubetjente DNT- hytter over hele landet har vært tilgjengelig for påsketuristene. DNT kvister også hele 4.300 kilometer med løype før påske.