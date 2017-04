Avsluttet bjørnejakt i Selbu

Saken oppdateres.

- Vi hadde bare noen gamle spor å følge, så nå håper vi at det kommer litt snø, sier fellingsleder Even Bjørnes i Statens naturoppsyn til Adresseavisen.

Miljødirektoratet har gitt Selbu og Tydal tillatelse til ekstraordinær felling av én bjørn , og vedtaket gjelder for onsdag og torsdag denne uken.

Bjørnes sier at de lette med helikopter i et par timer på onsdag, men at de måtte avslutte på grunn av bygevær og dårlige lysforhold.

Han tviler på at været blir bra nok til at de kan jakte videre på torsdag, men forventer at de får fornyet fellingstillatelse når forholdene ligger til rette for det.

Selbu-ordfører Ole Morten Balstad (Ap) har uttalt til NRK at kommunen har hatt uvanlig stor bjørneaktivitet i vår, og at det er sett spor helt ned til hyttebebyggelsen.

Gårdbruker Jan Magnar Lien fortalte tidligere i april at han bare var 50 meter unna bjørnen , da den plutselig sto midt i veien.

Bjørnes sier at de onsdag ikke klarte å finne ferske spor etter bjørnen, og at det ikke kan utelukkes at den har forlatt området den har vært i. Det vet heller ikke hvor den har ligget i hi.

I tillegg til helikopteret var også to rovviltkontakter ute i terrenget på snøskuter, ifølge Bjørnes.