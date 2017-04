- Mann kom i klem under bil ved Berkåk

Saken oppdateres.

Like etter klokken 10.00 meldte politiet om at en person satt fastklemt etter en trafikkulykke ved Mjukli i Berkåk i Rennebu kommune.

- Klokken 09.55 fikk vi melding om at en flere biler hadde fått problemer på det glatte føret og sklidd på stedet. En mann på over 80 år hadde havnet under en bil, og var fastklemt. Han ble frigjort ganske raskt, sier operasjonsleder Bjørn Handegard ved Tørndelag politidistrikt.

- Var denne mannen en fotgjenger på stedet?

- Det har vi ikke fått klarlagt ennå. Han var bevisst og vi snakket med ham da han lå under bilen, opplyser operasjonslederen.

Han har ikke fått tilbakemelding om at noen er alvorlig skadd som følge av ulykken.

Handegard opplyser at det er snøføre på stedet.

- På den ene bilen som var involvert var det lagt om til sommerdekk i dag, sier operasjonslederen.

Det er ikke trafikale problemer som følge av det som skjedde.

- Dette har skjedd på vestsiden av E6 på et sidespor, sier operasjonslederen.