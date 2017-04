Lykke vil få kvinner til å føde flere barn

Saken oppdateres.

- Det bekymrer meg at fødselstallet er på 1,7 barn per kvinne. Det er langt under det som er nødvendig, og en indikator på at dagens rammer for familiene er for dårlige. Derfor må vi inn med bedre ordninger, som viser større forståelse for småbarnsfamilier. De har sakket akterut i den økonomiske utviklingen sammenlignet med andre og sliter med tidsklemma, sier Lykke.

Legge grunnlaget

Førstekandidaten på stortingslista til Sør-Trøndelag KrF gleder seg over at hans partikolleger samles til landsmøte i hans egen by i dag. I løpet av helgen skal partiet legge det endelige grunnlaget for at KrF skal sanke flere stemmer, og at han selv skal komme inn på Stortinget.

Som de andre førstekandidatene må også Lykke gå gjennom Adresseavisens valgomat. Men det er ikke på disse ni temaene han er mest opptatt av. I stedet trekker han frem noen hovedtemaer KrF skal kjøre frem som sin politikk frem mot valget, og som blant annet skal føre til flere fødte barn.

Barnetrygd

- Vi vil øke barnetrygden betydelig og legge den på inntekten, slik at det betales skatt av den. På den måten får vi en indirekte utjevning. Familier uten inntekt får økning, og de med høy inntekt må skatte, sier han.

Han liker ikke tanken på behovsprøving av barnetrygden, og tenker da spesielt på byråkratiet som må til for å bestemme hvem som skal få og ikke få fra år til år.

- Det må vi unngå. Det er over én million personer under 18 år, og tenk deg det byråkratiet som må til for å sjekke opp dette hvert år. Nei, da er det bedre at familiene får disse pengene, enn at det går til byråkrati, sier Lykke.

Kontantstøtte

- Vi mener at det ikke er landets behov for arbeidskraft som skal avgjøre hvordan familier skal drive barneoppdragelse. Det må foreldrene avgjøre. Vi er klare på at kontantstøtten må utvides til 14 måneder etter permisjonen, slik at den blir til barnet er to år. Det er svært viktig at familien får valgfrihet mellom barnehage og kontantstøtte, og da må beløpet opp, sier han.

Et av forslagene fra programkomiteen er en 6 måneders periode med kontantstøtte som gir 15000 kroner utbetalt i måneden. Men den vil ikke Lykke gå for, og trolig får det ikke flertall i landsmøtet.

Han er ikke bekymret for at barnet blir værende hjemme.

- Den språklæringen barnet får mellom 1 og 2 år lar seg nok hente inn igjen med fire år etterpå. Barn er forskjellig, og det er viktig at samfunnet stiller opp for barn som ikke er klare for barnehage, sier han.

Menneskeverd

Bioteknologi, eggdonasjon, surrogati, aktiv dødshjelp, abort. Listen er lang over temaer som har vært og vil bli debattert politisk rundt menneskeverdet. Lykke er klar på sin mening.

- Det skal ikke tukles med liv. Når det blir mulig å se gener til barn før 12 uker er vi redde for konsekvensene. Ønsker vi faktisk et samfunn hvor vi velger hva slags egenskaper et barn skal ha, spør Lykke.

Han sier nei til surrogati, nei aktiv dødshjelp, nei til eggdonasjon og nei til tvillingabort.

Og til slutt trekker han frem skolesatsing med tidlig innsats. Med ønske om maks 15 elever per lærer i småskolen mener han KrF tar et viktig standpunkt for å få elever til å lese og skrive tidlig.

Fisken en ressurs

Men hva så med valgomatens temaer. Det er ikke gjort noen vedtak rundt heving eller senking av skatt. Ulv skal forvaltes etter ulveforliket, mens diskusjonen om vern eller ikke av Lofoten er ferdig debattert.

- Vi vil verne. Fisken i Lofoten er en evigvarende ressurs hvis vi forvalter klokt, sier Lykke.

Som statsminister vil han ha Erna Solberg, men er åpen for sonderinger med Ap som Adresseavisen har skrevet tidligere. Kommunereformen blir neppe noe tema på landsmøte skal vi tro Lykke som tror på frivillighetslinja i den saken.

Han ønsker en mildere asylpolitikk (Midlertidig bosetting skaper ikke god integrering) Innenfor helse og omsorg banker hans hjerte for det ideelle, og han lover til slutt at han vil være på bondens side i landbruksspørsmål.

