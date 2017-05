Dødsulykke på E6 i Drivdalen

Saken oppdateres.

Politiet melder på Twitter at en person er bekreftet omkommet i ulykken. Flere vitner på stedet har, ifølge politiet, opplyst at personbilen kom over i motgående kjørefelt. Veien kommer til å være stengt i flere timer framover, skriver Vegtrafikksentralen på Twitter. Politiet venter på teknikere fra Trondheim som skal undersøke ulykkesstedet.

- To personer er involvert i ulykken, skriver politiet på Twitter. Nødetatene er på stedet. En luftambulanse har, ifølge folk på stedet, vært der og har dratt igjen.

Politiet meldte på Twitter klokka 15.26 at det hadde vært en kollisjon mellom vogntog og personbil på E6 ved Kongsvold fjellstue i Oppdal.

Et vitne forteller at vogntoget står på tvers av veien og at en personbil ligger på siden.

Et vitne forteller til adressa.no at folk som kommer fra sør, snur og kjører om Folldal. Vegtrafikksentralen melder at omkjøring er om fylkvesvei 29 Hjerkinn - Folldal og riksvei 3 fra Tynset til Ulsberg.