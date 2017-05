Reddet kvinne ut fra brennende hus

Saken oppdateres.

En kvinne kan trolig takke Ole Emil Enebakk og kjæresten Andrea Holthe for at hun er i livet etter en brann i huset hennes mandag, skriver Fosna-Folket . Kvinnen som ble sendt til sykehus, er født i 1956 og bodde alene i huset.

De to kom tilfeldigvis kjørende på grusveien forbi huset da de så røyken. De stoppet og fikk varslet naboene, ambulanse og brannvesen.

- Ytterdøra sto åpen og der stakk det to føtter ut, forteller Ole Emil Enebakk til Adresseavisen. Han forteller at kvinnen lå bevisstløs i gangen, tydelig preget av varme og mye røyk. Han oppfattet det som at hun var på vei ut av huset da hun segnet om.

Sot og røyk

- Håret var svidd, og hun hadde mye sot og røyk på huden og klærne, sier han.

Det var rett etter klokka 13 mandag 1. mai at politiet fikk melding om boligbrannen.

Ambulansepersonellet tilkalte luftambulanse som fraktet kvinnen til St. Olavs Hospital.

- Vi så henne med det samme og fikk dratt henne ut av huset og med hjelp av naboer fikk vi henne unna huset som brant, forteller han.

Kan ha reddet liv

Ole Emil Enebakk bor selv i samme området og visste at kvinnen bodde alene i huset. Han forteller at de fikk kontakt med henne kort tid etter at de hadde dratt henne ut av huset.

- Da bekreftet hun at hun var alene i huset. Men da var det uansett for sent å gå inn i huset. Det gikk veldig fort fra vi bare så røyk til flammene sto ut av huset.

- Kan dere ha reddet livet til kvinnen?

- Det kunne i alle fall ha gått mye verre. Rett etter at vi hadde fått dratt henne ut sto flammene ut av døra, forteller redningsmannen Ole Emil Enebakk.

Huset blir karakterisert som totalskadd etter brannen. Det skal stå etter måten godt til med kvinnen.

- Hun inhalerte røyk og blir liggende på sykehuset over natta til observasjon, sier operasjonsleder hos politiet, Ann Kristin Øie.