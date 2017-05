Kvinne avtalte sexsalg i solstudio for venninne

- Man skal for all del ikke gå inn i rommet

Saken oppdateres.

I mars fikk kvinnen et forelegg av politiet på 20 000 kroner, for å ha drevet hallikvirksomhet. Hun nektet å vedta dette - dermed måtte hun møte som tiltalt i Sør-Trøndelag tingrett i forrige uke. Hun nektet straffskyld.

Retten finner det bevist at den sørtrønderske kvinnen gjentatte ganger fremmet prostitusjon «hos en sårbar kvinne» i perioden januar til mai i fjor. Denne kvinnen var venninnen til tiltalte. Venninnen hadde på dette tidspunktet personlige og økonomiske problemer - noe den tiltalte var kjent med, ifølge dommen.

Ble ikke trodd av retten

I sin forklaring i retten opplyste tiltalte at hun var mye sammen med sin venninne i første del av 2016. Hun kjørte henne til en rekke steder - blant annet et solstudio i Trondheim. Hun hevdet videre at hun på forhånd ikke visste hvilket ærend venninnen hadde der. Dette trodde imidlertid ikke dommerne på. Kvinnen fortalte at hun mistenkte at det hadde foregått sexsalg, fordi hun fikk 2000 kroner av venninnen etter at hun hadde hatt et møte i solstudioet. Disse pengene var oppgjør for et lån hun hadde gitt til venninnen, opplyste hun.

Mannen som venninnen møtte i solstudioet har den tiltalte kvinnen kjent over lengre tid. Hun hadde også et forhold til ham, ifølge dommen. Da politiet beslagla tiltaltes mobiltelefon i forbindelse med etterforskningen, avdekket de at det hadde vært mye kontakt mellom dem. Retten mener at kommunikasjonen viser «at tiltalte har formidlet kontakt mellom NN (navnet på venninnen journ.anm.) og mannen», heter det i dommen.

- Ikke tilfeldig sexformidling

Tingretten finner det også bevist at tiltalte og mannen avtalte tidspunkt og sted for møtene med venninnen. «Videre er det tiltalte som forhandlet om pris, og hvilke tjenester som mannen ved den enkelte anledning skal ytes», skriver retten, som avviser at det var snakk om noen tilfeldig sexformidling. «Det er heller slik at tiltalte planmessig fremmet NNs prostitusjon», går det frem av rettsavgjørelsen.

Da venninnen forklarte seg i retten, opplyste hun at hun hadde møtt mannen mellom 15 og 20 ganger. Hun fortalte også at var tiltalte som kjørte henne til solstudioet, hvor hun ventet utenfor. «Tingretten finner det klart at tiltalte må ha vært innforstått med hva NN og mannen bedrev innenfor», heter det i dommen.

- Brøt sammen

Det går også frem av rettsavgjørelsen at kvinnen i 40-årene organiserte møter mellom venninnen og mannen hjemme hos venninnen i Trondheim. Dette skjedde når det ikke passet ham å vente i solstudioet.

I mai i fjor brøt venninnen sammen og forklarte at hun «ikke klarte å være med på dette mer», ifølge dommen.

Politiadvokat Marianne Høyer ved Trøndelag politidistrikt la i retten ned påstand om at den tiltalte måtte dømmes til betinget fengsel i 30 dager samt ilegges en bot på 12 000 kroner - noe tingretten også fant var en passende straff. Dette fordi kvinnen ikke hadde stilt lokaler til disposisjon. Dommerne legger ikke til grunn at tiltalte tjent penger på prostitusjonsformidlingen.

Mannen som skal ha kjøpt sex fra tiltaltes venninne, er ikke domfelt for forholdet, ifølge dommen.