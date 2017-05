Vil ha brann- stasjon i friområde

Saken oppdateres.

Det skriver Opp.no . Diskusjonen om plassering for ny brannstasjon i Oppdal har pågått en stund. Ifølge lokalavisa har nå rådmannen landet på en plassering som ligger like utenfor området kommunen anbefalte for utbygging. Men hvis brannstasjonen skal bygges på den kommunale grunnen mellom Vikavegen og Ålma må det ny reguleringsplan på plass. Tomta er i dag friområde.

Brannstasjon-saken skal til behandling i bygningsrådet i neste uke. Mer om saken og de andre foreslåtte alternativene i Oppdal kan du lese hos Opp.no .