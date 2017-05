Vil ha nye fire uker i varetekt for drapssiktet 27-åring

- Man skal for all del ikke gå inn i rommet

Torsdag ettermiddag fremstilles den drapssiktede 27-åringen for fengsling for femte gang siden han ble pågrepet og siktet for Ler-drapet i januar. Vennen hans Råger Holte (38) ble funnet død i boligen sin på Ler i Mehus onsdag 25. januar.

Tiltalt for vold og trusler

I en pressemelding torsdag opplyser politiadvokat Kari Bjørsnøs at de begjærer den siktede fengslet i fire uker på bakgrunn av at de mener det foreligger gjentagelsesfare.

Da Sør-Trøndelag tingrett behandlet fengslingsspørsmålet for en måned siden, ga dommeren politiet medhold i at det forelå gjentagelsesfare, og varetektsfengslet mannen i fire uker. Tingretten viste blant annet til at siktede i 2012 ble dømt i en alvorlig voldssak, og at han så sent som i 2016 ble tiltalt for nye voldshandlinger . Mannen skulle egentlig ha møtt som tiltalt for voldsbruk og trusler i februar, men denne saken ble utsatt .

Mener drapsvåpen var kniv

Under sist rettsmøte kom det også frem at politiet mener at Holte ble drept med kniv .

- Prøver av kniven viser DNA fra avdøde og siktede, sa aktor Bjørsnøs i forbindelse med at hun argumenterte for fortsatt varetekt for 27-åringen under rettsmøtet.

Hun ville imidlertid ikke utdype hva slags kniv det var snakk om overfor Adresseavisen.