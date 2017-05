Tatt med for dårlig sikret last

18-åring tatt for promillekjøring i Rissa

12 bilførere ble tatt med for dårlig lastsikring, manglende lys og andre tekniske mangler da Statens vegvesen hadde kontroll på fylkesvei 714 i går.

- Det var en målrettet kontroll med tanke på den type trafikk det er til Hitra og Frøya en fredag, sier Jan Ivar Moen. Han er fagleder for utekontroll i Sør-Trøndelag. Det er også et motorsportarrangement på Hitra i helgen. Moen forteller at det også var en grunn til kontrollen.

Modifiserte fjærer

Sju ble anmeldt for å ha modifiserte fjærer, trusler, ha kjørt uten lys på tilhenger, misbruk av prøvekjennemerker og en kjørte for stor tilhenger ti det vedkommende hadde tillatelse for, skriver også vegvesenet på Twitter.

De stoppet også en utelandskregistrert bil med norsk fører. Én varebil hadde 1000 kg overlast.

- Når bilen bare hadde lov til å ha 3500 kg last, er 1000 kg overlast mye, sie Jan Ivar Moen.

I tillegg fikk 16 gebyr i den samme kontrollen, skriver Statens vegvesen i Sør-Trøndelag på Twitter. Det var for manglende bilbelte og manglende dokumenter.

Flere enn ventet

Jan Ivar Moen syns det var et nedslående resultat av kontrollen. Han syns det er mange som kjører med ulike feil og mangler.

- Dette var flere enn vi hadde ventet, sier han. Men han er fornøyd med at de bare tok tre som kjørte uten bilbelte.

- Vi setter pris på at de aller fleste bruker belte, sier han.