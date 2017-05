Takker Ole Kristian for at han varslet om raset

Politiet i Sør-Trøndelag meldte 12.13 søndag at det er gressbrann i Vallersund. Ved halv to tida melder politiet at brannen er under kontroll. Årsaken til brannen er brenning av søppel. En person har innrømmet å ha brent søppel. Vedkommende blir anmeldt, skriver politiet på Twitter. Ingen personer er skadet.