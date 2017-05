Stein havnet i veien ved Haltdalen

Det overrasker mange at velgerne ikke straffer Arbeiderpartiet nå

Saken oppdateres.

En stein på et par hundre kilo ramlet natt til torsdag ned på fylkesvei 30 like sør for Eggafossen ved Haltdalen.

- Vi fikk melding om steinen fra en bilist klokken 02.57, og varslet vegtrafikksentralen, opplyser operasjonsleder i politiet Bernt Tiller.

Ifølge Vegtrafikksentralen er steinen nå fjernet og veien er åpen for trafikk.