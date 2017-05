Denne semitraileren hadde 4300 kilo for mye last

RBK 1960 - 1969: Her bærer Ivers mostanderens keeper av banen

Statens vegvesen hadde torsdag kontroll av tungtransport på Vekta i Malvik. Da fikk de stanset en semitrailer som hadde 4300 kilo overlast på drivakslingen. Det må sjåføren betale 26 000 kroner i bot for.

- Det var stor overlast på drivakslingen. Sjåføren hadde glemt å senke akslingen etter han hadde lastet opp lasten. Det gjør at bilen blir mer ustabil og at veien belastes mer enn tillatt. Denne overlasten var helt unødvendig siden han kunne ha senket akslingen og unngått overlasten, sier leder for utekontrollen til Statens vegvesen i Sør-Trøndelag, Jan Ivar Moen.

Ytterligere tre vogntog hadde også overlast og må betale henholdsvis 10 500 kroner, 2900 kroner og 2450 kroner i overlastgebyr.

Kjørte for mye

Det var derimot ikke bare mengden last som ikke var i orden til alle under kontrollen. En sjåfør kjørte rett forbi kontrollen. Sjåføren ble derimot stanset på Sandmoen.

- Vi avdekket et ganske alvorlig brudd på kjøre- og hviletidsbestemmelsene. Sjåføren hadde forsøkt å skjule at han hadde kjørt for mye, sier Moen.

Flere kjøreforbud

Flere vogntog fikk også kjøreforbud. En fikk kjøreforbud for manglende lastsikring, en fikk kjøreforbud på grunn at det var montert en hylle i frontruta og en manglet merking av spesialtransport.

- Vi fant ganske mange overtredelser under denne kontrollen, sier Moen.

